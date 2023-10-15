Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar, Relawan Rumah Jokowi Sudah Putuskan sejak 31 Mei Lalu

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |21:14 WIB
Dukung Ganjar, Relawan Rumah Jokowi Sudah Putuskan sejak 31 Mei Lalu
Relawan Rumah Jokowi dukung Bacapres Ganjar Pranowo (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Rumah Jokowi Yonathan Yongki menyatakan sudah memutuskan mendukung Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sejak akhir Mei lalu. Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Relawan Rumah Jokowi.

"Rumah Jokowi sudah memutuskan mendukung Ganjar sejak 31 Mei dan itu merupakan kesepakatan nasional," kata Yongki di Sekretariat Pusat Rumah Jokowi Jl. Cisadane no. 19, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023).

Yongki menyatakan, pihaknya akan bergotong royong dengan relawan Ganjar lainnya dalam memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Kerja sama tersebut dalam hal berjuang mendapatkan suara terbanyak bagi Ganjar.

