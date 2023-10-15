Dukung Ganjar, Relawan Rumah Jokowi Sudah Putuskan sejak 31 Mei Lalu

JAKARTA - Ketua Umum Rumah Jokowi Yonathan Yongki menyatakan sudah memutuskan mendukung Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sejak akhir Mei lalu. Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Relawan Rumah Jokowi.

"Rumah Jokowi sudah memutuskan mendukung Ganjar sejak 31 Mei dan itu merupakan kesepakatan nasional," kata Yongki di Sekretariat Pusat Rumah Jokowi Jl. Cisadane no. 19, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023).

Yongki menyatakan, pihaknya akan bergotong royong dengan relawan Ganjar lainnya dalam memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Kerja sama tersebut dalam hal berjuang mendapatkan suara terbanyak bagi Ganjar.