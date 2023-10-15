Karena Ganjar Adalah Kita

Kenapa Anak Medan Harus Pilih Ganjar? Karena Ganjar Adalah Kita (Foto: MPI)

MEDAN - Sejumlah komunitas pemuda menggelar diskusi publik bertema 'Kenapa Anak Medan Harus Pilih Ganjar' di Kito Art & Cafe Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan, Sabtu, 14 Oktober 2023 malam.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia, Maruli Purba, Founder Yayasan Rumah Mawar Indonesia, R Mawarni Putri dan Ketua DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar.

Maruli Purba mengatakan Ganjar Pranowo layak dipilih karena Ganjar adalah sosok orang biasa seperti masyarakat kebanyakan. Ganjar bukan berasal dari kelompok elite seperti dua calon lain yang mencuat saat ini.

"Kenapa harus pilih ganjar, karena saya adalah ganjar. Karena Ganjar berangkat bukan siapa-siapa. Berjuang untuk menjadi siap-siapa. Kemudian punya cita-cita untuk memberikan arti pada ibu pertiwi," kata Maruli.

"Ganjar bukan dari keluarga pengusaha ternama. Sejauh pemahaman saya, Ganjar adalah cerminan dari kaum muda. Kalau kata KPU ada 56 jenis pemuda, Ganjar ada 55 cerminan itu," tambahnya.

Maruli menyebutkan Ganjar merupakan anak dari seorang perwira pertama Polisi kala itu. Polisi yang bergaji kecil dan hidup serba kekurangan.

"Dia sama seperti saya yang anak PNS. Yang baisa merasakan beras catu. Yang mungkin telat gajinya. Yang ibunya harus mengelola gaji yang tidak seberapa," sebutnya.