Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karena Ganjar Adalah Kita

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |21:28 WIB
Karena Ganjar Adalah Kita
Kenapa Anak Medan Harus Pilih Ganjar? Karena Ganjar Adalah Kita (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Sejumlah komunitas pemuda menggelar diskusi publik bertema 'Kenapa Anak Medan Harus Pilih Ganjar' di Kito Art & Cafe Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan, Sabtu, 14 Oktober 2023 malam.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Sekretaris DPD Banteng Muda Indonesia, Maruli Purba, Founder Yayasan Rumah Mawar Indonesia, R Mawarni Putri dan Ketua DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar.

Maruli Purba mengatakan Ganjar Pranowo layak dipilih karena Ganjar adalah sosok orang biasa seperti masyarakat kebanyakan. Ganjar bukan berasal dari kelompok elite seperti dua calon lain yang mencuat saat ini.

"Kenapa harus pilih ganjar, karena saya adalah ganjar. Karena Ganjar berangkat bukan siapa-siapa. Berjuang untuk menjadi siap-siapa. Kemudian punya cita-cita untuk memberikan arti pada ibu pertiwi," kata Maruli.

"Ganjar bukan dari keluarga pengusaha ternama. Sejauh pemahaman saya, Ganjar adalah cerminan dari kaum muda. Kalau kata KPU ada 56 jenis pemuda, Ganjar ada 55 cerminan itu," tambahnya.

Maruli menyebutkan Ganjar merupakan anak dari seorang perwira pertama Polisi kala itu. Polisi yang bergaji kecil dan hidup serba kekurangan.

"Dia sama seperti saya yang anak PNS. Yang baisa merasakan beras catu. Yang mungkin telat gajinya. Yang ibunya harus mengelola gaji yang tidak seberapa," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement