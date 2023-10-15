Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres, MK Harus Kedepankan Independensi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |22:12 WIB
Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres, MK Harus Kedepankan Independensi
Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan sidang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) besok Senin 16 Oktober 2023.

Kepada MK, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Ahmad Nurhadi mengingatkan agar berhati-hati saat memutus perkara tersebut apalagi Pemilu 2024.

Nurhadi mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yang independen. Jangan sampai kepercayaan terhadap MK terus memudar.

“Contoh konkretnya mengenai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya diambil DPR tetapi, malah diputuskan oleh MK,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).

“Ini kemudian menjadi suatu bentuk yang harusnya open legal policy, yang dibahas oleh wilayah atau kamar DPR namun diputuskan oleh MK. Ini merupakan suatu bentuk alihfungsi tugas, makanya kita harus kawal MK,” imbuhnya.

Nurhadi menambahkan, persoalan tersebut jangan sampai terulang ketika ketika MK menangani gugatan batas usia capres-cawapres. BEM SI akan mengawal independensi MK saat memutus perkara tersebut.

“Karena pada dasarnya MK bisa memutuskan ketika ada tiga hal, yang pertama berdasarkan faktor keadilan dan kebermanfaatan masyarakat, kedua dalam keadaan mendesak dan ketiga mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan yang ada di masyarakat,” katanya.

Nurhadi tak ingin putusan MK soal usia capres-cawapres malah mengakibatkan kecacatan trias politica yang ada di Indonesia. “Terkait capres cawapres ini jika dikabulkan MK maka itu akan merusak trias politika itu sendiri dan sejatinya MK adalah penyejuk demokrasi dengan tujuan menjaga ruh konstitusi berjalan teguh pada rel nya, bukan menjadi lembaga yang menjadi aktor kegaduhan dalam demokrasi,” ujarnya.

