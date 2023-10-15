Ganjar Pranowo Inspirasi Keterlibatan Anak Muda dalam Politik dan Bisnis

JAKARTA - Ganjar Pranowo, yang kini mencalonkan diri sebagai Presiden, adalah sosok yang memberikan inspirasi bagi banyak kalangan, terutama kaum muda di Indonesia. Terlepas dari usianya yang semakin matang, Ganjar tetap menjaga semangat muda dan komitmennya untuk memajukan bangsa.

Salah satu ciri khas Ganjar yang mencolok adalah sikap progresifnya dan keterlibatannya yang aktif dalam berbagai program yang mendukung perkembangan anak muda. Meskipun rambutnya sudah memutih, semangatnya tetap membara.

Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah memulai berbagai program yang berfokus pada pengembangan anak muda dan usaha kecil menengah (UMKM) melalui media sosialnya. Langkah ini diambil untuk membantu UMKM yang berdampak pandemi COVID-19. Salah satu program suksesnya adalah "Lapak Ganjar," yang memungkinkan lebih dari 3.365 UMKM dari 124 kabupaten/kota di seluruh Indonesia memasarkan produk-produk mereka.

"Awalnya Lapak Ganjar saya cetuskan untuk membantu pemasaran produk para pelaku UMKM yang lesu saat pandemi, namun animo masyarakat begitu besar sehingga terus kita lanjutkan," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pendukung aktif anak muda dan kewirausahaan. Ia mendirikan program bernama "Hetero Space," yang berfungsi sebagai tempat bagi anak muda untuk mengembangkan ide-ide bisnis startup mereka. Program ini melibatkan pelatihan dalam hal pembukuan, pengemasan, branding, dan fotografi untuk promosi melalui media sosial. Program ini sukses dengan partisipasi sekitar 60.000 peserta selama tiga tahun terakhir.