INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Palestina, PKB: Perang Hamas -Israel Timbulkan Tragedi Kemanusiaan!

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |23:12 WIB
Dukung Palestina, PKB: Perang Hamas -Israel Timbulkan Tragedi Kemanusiaan!
Perang Hamas-Israel di Gaza/AFP
A
A
A

JAKARTA - Konflik bersenjata antara Hamas dengan Israel, di Gaza, Palestina menimbulkan banyak korban jiwa. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak agar perang segera dihentikan karena menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan, atas nama umat Islam di seluruh dunia yang percaya bahwa Islam lebih mencintai perdamaian daripada peperangan dan kemanusiaan adalah nilai-nilai dasar dari rahmatan lil alamin.

"Kami mengecam perang Hamas-Israel sebagai tragedi kemanusiaan yang telah merenggut nyawa ribuan korban warga sipil, penyanderaan terhadap para perempuan dan anak-anak, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi," ujarnya, Minggu (15/10/2023).

Selain itu, dia juga mengecam semua bentuk serangan, kekerasan dan kekejaman semua pihak yang mengatasnamakan ajaran agama.

"Kaidah-kaidah agama yang kami yakini justru mengajarkan rasa cinta kasih antarsesama, penghormatan terhadap kelompok lain dan menjaga persaudaraan umat manusia," ucapnya.

"Oleh karena itu, kami meminta segeralah menghentikan peperangan, kekerasan dan kekejaman yang sangat merugikan kedua belah pihak terutama warga sipil," sambungnya.

PKB kata dia menyarankan agar kedua belah pihak kembali duduk di meja perundingan untuk membangun dialog yang setara, sehat, demokratis dan transparan.

1 2
      
