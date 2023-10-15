Akhir Pekan, Cuaca DKI Jakarta Akan Berawan Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah di DKI Jakarta, Minggu (15/10/2023).

BMKG menyatakan bahwa kondisi cuaca di Ibu Kota akan berlangsung berawan pada pagi ini.

Pada pagi hari, seluruh wilayah di Ibu Kota akan berawan. Hal itu juga berlangsung pada siang, kecuali di Jakpus, Jaktim, dan Kepulauan Seribu yang diramalkan bakal cerah berawan.

Memasuki malam hari, cuaca di seluruh administratif DKI Jakarta akan berlangsung cerah berawan.

Lanjut pada Senin 16 Oktober 2023 dini hari, cuaca di seluruh wilayah Ibu Kota akan kembali berawan.

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan udara 55-90 persen.

(Fakhrizal Fakhri )