Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Depok Cari Pengemis Kuntilanak hingga Pocong di Jalan Margonda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |06:57 WIB
Satpol PP Depok Cari Pengemis Kuntilanak hingga Pocong di Jalan Margonda
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok cepat tanggap terus melakukan penyisiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau pengemis yang membuat resah masyarakat Kota Depok. Sebab, PMKS tersebut berkostum kuntilanak hingga pocong yang membuat warga resah.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Mohamad Thamrin mengatakan sejak laporan diterima Rabu 11 Oktober 2023, pihaknya langsung melakukan patroli khusus di kawasan Jalan Raya Margonda. Namun, pengemis berkostum hantu tersebut hingga kini tidak didapati dan muncul kembali ke jalan.

"Saat menerima laporan, tim bergerak ke lokasi PMKS berkostum pocong namun sudah tidak ada di lokasi menurut masyarakat. Tim pun menyisir sepanjang Jalan Raya Margonda, tidak di temukan PMKS berkostum pocong tim pun kembali ke Mako. Situasi kondusif," kata Thamrin dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).

Thamrin menambahkan Satpol PP terus melakukan penyisiran kepada PKMS yang melanggar ketertiban. Ia menjelaskan setiap hari terdapat dua tim yang di siagakan untuk berkeliling di Jalan Margonda Raya.

“Setiap malam kami melakukan penyisiran ada 12 personel yang dibagi kedalam dua tim untuk berpatroli, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement