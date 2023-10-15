Satpol PP Depok Cari Pengemis Kuntilanak hingga Pocong di Jalan Margonda

DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok cepat tanggap terus melakukan penyisiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau pengemis yang membuat resah masyarakat Kota Depok. Sebab, PMKS tersebut berkostum kuntilanak hingga pocong yang membuat warga resah.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Mohamad Thamrin mengatakan sejak laporan diterima Rabu 11 Oktober 2023, pihaknya langsung melakukan patroli khusus di kawasan Jalan Raya Margonda. Namun, pengemis berkostum hantu tersebut hingga kini tidak didapati dan muncul kembali ke jalan.

"Saat menerima laporan, tim bergerak ke lokasi PMKS berkostum pocong namun sudah tidak ada di lokasi menurut masyarakat. Tim pun menyisir sepanjang Jalan Raya Margonda, tidak di temukan PMKS berkostum pocong tim pun kembali ke Mako. Situasi kondusif," kata Thamrin dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).

Thamrin menambahkan Satpol PP terus melakukan penyisiran kepada PKMS yang melanggar ketertiban. Ia menjelaskan setiap hari terdapat dua tim yang di siagakan untuk berkeliling di Jalan Margonda Raya.

“Setiap malam kami melakukan penyisiran ada 12 personel yang dibagi kedalam dua tim untuk berpatroli, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.