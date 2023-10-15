Tutup Jalan untuk Balap Liar, Seorang Remaja Diamankan Polisi

BEKASI - Petugas polisi yang tengah berpatroli melihat sekelompok remaja menutup Jalan Caman Raya, Kota Bekasi pada Sabtu (14/10/2023) pukul 03.00 WIB. Mereka memanfaatkan jalan tersebut untuk aksi balap liar.

"Sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat Tim 3 Presisi melaksanakan patroli rutin di wilayah Jatibening. Tim melihat remaja yang menutup sebagian jalan di Jalan Caman Raya," ucap Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Imam Syafi'i dalam keterangannya.

Dia mengatakan bahwa puluhan remaja itu langsung membubarkan diri ketika tim Perintis Presisi melakukan pengejaran. Namun petugas berhasil mengamankan satu remaja inisal MRI (17) dalam aksi pengejaran itu.

"Tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 orang remaja beserta barang bukti yang akan melakukan aksi balap liar di Jalan Caman Raya," ujarnya.