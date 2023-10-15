Kebakaran Gudang Kabel 16 Jam, Bahan Fiber Mudah Meleleh

DEPOK - Kebakaran yang melanda gudang kabel fiber optic di Jalan Alternatif Cibubur Danau Buperta, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, pada Sabtu 14 Oktober 2023, baru bisa dipadamkan setelah 16 jam.

Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tesy Haryati mengungkap pemadaman membutuhkan waktu lama disebabkan bahan fiber serta mudah meleleh dan bertumpuk hingga tiga meter.

"Bahan fiber, (mudah) meleleh, bertumpuk sampai 3 meter. Sudah diinfo ke pemilik untuk pake belco (alat berat), tapi alasan satu dan lain hal jadi api ada di bawah plastik yang meleleh sehingga tidak terurai," ucap Tesy saat dikonfirmasi, Minggu (15/10/2023).

BACA JUGA: Ada Ular Naga Besar di Balik Misteri Keraton Gunung Kawi

Tesy menambahkan bahwa titik api terletak dibawah besi galvanis setinggi tiga meter dan menumpuk.

"Ada api yang terletak di bawah besi galvanis tinggi 3 meter tumpukan besinya," ujarnya.

Sebelumnya, Tesy mengatakan kebakaran gudang kabel fiber optic diduga akibat puntung rokok.

"Bagian yang terbakar gudang kabel. Penyebab diduga akibat puntung rokok," kata Tesy saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (15/10/2023).