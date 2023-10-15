Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Kabel 16 Jam, Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp10 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |09:48 WIB
Kebakaran Gudang Kabel 16 Jam, Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp10 Miliar
Kebakaran gudang kabel di Depok kerugiannya ditaksir capai Rp10 miliar (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

DEPOK - Kerugian akibat kebakaran yang melanda gundang kabel fiber optik di di Jalan Alternatif Cibubur Danau Buperta, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Sabtu 14 Oktober 2023, sekitar pukul 13.47 WIB, ditaksir lebih dari Rp10 miliar.

"Kerugian miliaran, karena bahan kabel fiber optic baru didroping sehari sebelumnya milik PT FMI. (Kerugian ditaksir) di atas Rp10 miliar perkiraan," kata Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tesy Haryati, saat dikonfirmasi, Minggu (15/10/2023).

Tesy memastikan api telah padam. Namun petugas damkar tetap bersiaga jika ada penyalaan kembali.

"Saat ini api sudah padam, namun on call jika ada penyalaan," ujarnya.

Sebelumnya, Tesy mengatakan kebakaran gudang kabel fiber optic diduga akibat puntung rokok.

"Bagian yang terbakar gudang kabel. Penyebab diduga akibat puntung rokok," kata Tesy saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

