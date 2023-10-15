Diduga Hendak Tawuran, 12 Remaja Digelandang ke Kantor Polisi

BOGOR - Belasan remaja diamankan polisi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Mereka diamankan karena diduga hendak tawuran.

"Betul, tadi pagi diamankan 12 orang yang diduga akan melakukan tawuran. Kami amankan di Polsek Bogor Selatan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Minggu (15/10/2023).

Kata dia, polisi sudah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para remaja tersebut. Tetapi, tidak ditemukan adanya senjata tajam.

"Dari masyarakat yang ada di lokasi tidak ada penyerahan sajam ke Polsek," ujarnya.

Selanjutnya, para remaja itu dipulangkan keapda orangtuanya masing-masing. Polisi bersama masyarakat selalu responsif mencegah kejadian yang tidak diinginkan salah satunya aksi tawuran.

"Petugas bersama masyarakat responsif mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," tutupnya.

(Arief Setyadi )