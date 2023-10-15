Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 12 Remaja Digelandang ke Kantor Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |16:44 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 12 Remaja Digelandang ke Kantor Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Belasan remaja diamankan polisi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Mereka diamankan karena diduga hendak tawuran.

"Betul, tadi pagi diamankan 12 orang yang diduga akan melakukan tawuran. Kami amankan di Polsek Bogor Selatan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Minggu (15/10/2023).

Kata dia, polisi sudah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para remaja tersebut. Tetapi, tidak ditemukan adanya senjata tajam.

"Dari masyarakat yang ada di lokasi tidak ada penyerahan sajam ke Polsek," ujarnya.

Selanjutnya, para remaja itu dipulangkan keapda orangtuanya masing-masing. Polisi bersama masyarakat selalu responsif mencegah kejadian yang tidak diinginkan salah satunya aksi tawuran.

"Petugas bersama masyarakat responsif mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tawuran Remaja bogor Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement