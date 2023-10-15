Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pengemudi Fortuner Diduga Berplat Polri Ancam Pengendara dengan Tongkat Besi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |19:08 WIB
Viral Pengemudi Fortuner Diduga Berplat Polri Ancam Pengendara dengan Tongkat Besi
Viral pengemudi Fortuner arogan di jalan (Foto: Tangkapan layar media sosial/loslow.indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video di media sosial yang menampilkan sebuah mobil Toyota Fortuner hitam diduga berplat nomor khas kepolisian mengancam pengemudi lain dengan tongkat besi.

Berdasarkan akun Instagram @loslow.indonesia, video yang diduga direkam melalui kamera dashboard menunjukkan Fortuner yang dimaksud mencoba menutup jalan mobil yang sedang merekam.

Kemudian, mobil yang merekam itu mempercepat laju kendaraannya dengan menyalip dua mobil di depannya hingga Fortuner dengan plat nomor polisi itu tidak nampak di video alias tertinggal.

Namun, mobil Fortuner berhasil mendahului lantaran mobil yang merekam kejadian tersebut berhenti di traffic light. Saat berhenti, posisi mobil Fortuner itu sedikit menyerong ke kanan sedikit menutupi laju mobil yang merekam.

Tidak lama berselang setelah berhenti, kemudian pengemudi membuka pintu dengan nampak memberikan omelan. Tidak lama kemudian, pengemudi Fortuner itu mengambil sebuah barang di bawah setirnya yang ternyata sebuah tongkat besi.

Pengemudi Fortuner itu pun kembali memberikan omelan dengan menggenggam tingkat besinya. Selanjutnya, pengemudi yang sedang tersulut emosinya itu menutup kembali pintu mobilnya.

"Guys jadi ini barusan kejadian sama ade gw. Jadi ade lagi jalan balik ke rumah dari PIK. Terus di jalan gak ada apa-apa tiba-tiba ada mobil Fortuner plat polisi nyalain strobo suruh ade gw berhenti kemungkinan gara-gara gak dikasih jalan jalur tengah. Padahal jalan lebar," tulis akun @loslow.indonesia yang menyebutkan keterangan tersebut dari perekam video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement