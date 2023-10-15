Viral Pengemudi Fortuner Diduga Berplat Polri Ancam Pengendara dengan Tongkat Besi

JAKARTA - Beredar video di media sosial yang menampilkan sebuah mobil Toyota Fortuner hitam diduga berplat nomor khas kepolisian mengancam pengemudi lain dengan tongkat besi.

Berdasarkan akun Instagram @loslow.indonesia, video yang diduga direkam melalui kamera dashboard menunjukkan Fortuner yang dimaksud mencoba menutup jalan mobil yang sedang merekam.

Kemudian, mobil yang merekam itu mempercepat laju kendaraannya dengan menyalip dua mobil di depannya hingga Fortuner dengan plat nomor polisi itu tidak nampak di video alias tertinggal.

Namun, mobil Fortuner berhasil mendahului lantaran mobil yang merekam kejadian tersebut berhenti di traffic light. Saat berhenti, posisi mobil Fortuner itu sedikit menyerong ke kanan sedikit menutupi laju mobil yang merekam.

Tidak lama berselang setelah berhenti, kemudian pengemudi membuka pintu dengan nampak memberikan omelan. Tidak lama kemudian, pengemudi Fortuner itu mengambil sebuah barang di bawah setirnya yang ternyata sebuah tongkat besi.

Pengemudi Fortuner itu pun kembali memberikan omelan dengan menggenggam tingkat besinya. Selanjutnya, pengemudi yang sedang tersulut emosinya itu menutup kembali pintu mobilnya.

"Guys jadi ini barusan kejadian sama ade gw. Jadi ade lagi jalan balik ke rumah dari PIK. Terus di jalan gak ada apa-apa tiba-tiba ada mobil Fortuner plat polisi nyalain strobo suruh ade gw berhenti kemungkinan gara-gara gak dikasih jalan jalur tengah. Padahal jalan lebar," tulis akun @loslow.indonesia yang menyebutkan keterangan tersebut dari perekam video tersebut.