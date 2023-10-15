Sambut Hari Jadi ke-15 Tangsel, Walkot Benyamin Davnie Gelar Tsouth Kustom Kulture

SERPONG - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membuka secara langsung Tsouth Kustom Kulture sebagai rangkaian menuju Hari Jadi yang ke-15 Kota Tangerang Selatan di Lapangan Sunburst, BSD Serpong, pada Minggu (15/10/2023).

"Hari ini kita semua berkumpul di sini disatukan oleh namanya kegiatan Tsouth Kustom Kulture. Ada yang suka mobil tua, motor vespa, motor harley, ada yang senang jeep. Inilah mikronya, miniaturnya Indonesia," ucap Benyamin.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena seluruh elemen masyarakat berkumpul tanpa memandang agama dan suku dari mana ia berasal.

"Ada orang Batak, ada dari Aceh, Papua, ada orang Sunda dan sebagainya. Semua punya latar belakang dan passionya masing-masing, tetapi kita dipersatukan di dalam wadah NKRI yang berazaskan Pancasila," ujarnya.