TPN Ganjar Gunakan Rumah Cemara Jadi Media Center, Saksi Bisu Kemenangan Dua Periode Jokowi

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) meresmikan Media Center yang beralamat di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023) malam. Lokasi itu sebelumnya digunakan oleh Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam dua Pemilu terakhir.

Dalam sambutan pembuka, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengungkap lokasi ini sangat bersejarah bagi Kemenangan calon presiden. Dia mengaku, pada pilpres 2014 tempat ini diresmikan menjadi media center Jokowi For Presiden.

Selanjutnya kembali digunakan pada pilpres selanjutnya oleh Jokowi di tahun 2019. "2019, tempat ini difungsikan kembali kepada dedikasi pemenangan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, menjadi media center yang fungsinya semakin lengkap mengikuti perubahan arus zaman, maka kami usulkan bagaimana tempat yang bersejarah ini bisa dijadikan media center kembali," ucap Hasto, dalam keterangan, Minggu (15/10/2023).

Acara peresmian itu dihadiri oleh Ketua TPN GP Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN GP Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono. Lalu Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres, Deddy Sitorus, Politisi PDI Perjuangan Aria Bimo serta sejumlah politisi Perindo, PPP dan Hanura. Nampak juga puluhan Juru Bicara milenial dan Gen Z dari berbagai kalangan dan profesi.

Hasto mengatakan, media center ini akan digunakan untuk membangun narasi positif tentang sosok Bacapres Ganjar Pranowo.

"Tempat ini akan menjadi pusat pergerakan membangun persepsi positif tentang Pak Ganjar Pranowo, dan cawapres yang akan diumumkan pada momentum yang tepat," ucap Hasto.

"Seluruh tradisi kemenangan pada tahun 2014, tahun 2019 dengan dukungan rakyat Indonesia, Insya Allah dapat kita capai kembali. Kita menyakini bahwa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo telah dipersiapkan sejak lama," sambung dia.