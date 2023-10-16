Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar Gunakan Rumah Cemara Jadi Media Center, Saksi Bisu Kemenangan Dua Periode Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |01:40 WIB
TPN Ganjar Gunakan Rumah Cemara Jadi Media Center, Saksi Bisu Kemenangan Dua Periode Jokowi
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) meresmikan Media Center yang beralamat di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023) malam. Lokasi itu sebelumnya digunakan oleh Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam dua Pemilu terakhir.

Dalam sambutan pembuka, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengungkap lokasi ini sangat bersejarah bagi Kemenangan calon presiden. Dia mengaku, pada pilpres 2014 tempat ini diresmikan menjadi media center Jokowi For Presiden.

Selanjutnya kembali digunakan pada pilpres selanjutnya oleh Jokowi di tahun 2019. "2019, tempat ini difungsikan kembali kepada dedikasi pemenangan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, menjadi media center yang fungsinya semakin lengkap mengikuti perubahan arus zaman, maka kami usulkan bagaimana tempat yang bersejarah ini bisa dijadikan media center kembali," ucap Hasto, dalam keterangan, Minggu (15/10/2023).

Acara peresmian itu dihadiri oleh Ketua TPN GP Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN GP Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono. Lalu Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres, Deddy Sitorus, Politisi PDI Perjuangan Aria Bimo serta sejumlah politisi Perindo, PPP dan Hanura. Nampak juga puluhan Juru Bicara milenial dan Gen Z dari berbagai kalangan dan profesi.

Hasto mengatakan, media center ini akan digunakan untuk membangun narasi positif tentang sosok Bacapres Ganjar Pranowo.

"Tempat ini akan menjadi pusat pergerakan membangun persepsi positif tentang Pak Ganjar Pranowo, dan cawapres yang akan diumumkan pada momentum yang tepat," ucap Hasto.

"Seluruh tradisi kemenangan pada tahun 2014, tahun 2019 dengan dukungan rakyat Indonesia, Insya Allah dapat kita capai kembali. Kita menyakini bahwa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo telah dipersiapkan sejak lama," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement