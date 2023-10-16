TPN Fokus Menangkan Ganjar Pranowo Apa Pun Putusan MK Soal Batasan Usia Capres-Cawapres

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pihaknya akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batasan usia capres-cawapres.

"Kalau mengenai MK, itu kan hak keputusan MK, kalau kita kan fokus kepada kemenangan. Jadi kita ingin memenangkan Mas Ganjar Pranowo dan kami fokus di situ dan memastikan Mas Ganjar akan bisa menang di dalam konstestasi 2024 ini," kata Arsjad di Rumah Cemara, Minggu 15 Oktober 2023.

Arsjad menegaskan bahwa apa pun keputusan MK, TPN Ganjar Pranowo akan fokus dengan apa yang telah direncanakan, yakni memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi itu keputusan apa pun yang ada ya kita akan fokus pada apa yang akan kita jalankan, karena kita fokus bahwa Mas Ganjar," tegasnya.

Saat ini, lanjut dia, masih fokus untuk melakukan registrasi dan fokus pencalonan Ganjar Pranowo di KPU.