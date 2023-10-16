Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Bangsa Indonesia Paling Banyak Jadi Penduduk Surga

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |05:49 WIB
Wapres: Bangsa Indonesia Paling Banyak Jadi Penduduk Surga
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa penduduk surga nanti kebanyakan dari bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia paling banyak mengucapkan lailahaillallah dan sesuai dengan pada hadis Nabi Muhammad SAW akan masuk surga.

"Bangsa Indonesia ini katanya bangsa terbesar yang mengucapkan lailahaillallah berarti bangsa Indonesia paling besar nanti penduduk surga," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri Haul Akbar Kiai Abdul Wahab Chasbullah sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta Minggu 15 Oktober 2023.

Selain sering mengucapkan lailahaillallah, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memeluk Islam terbanyak di dunia. Sehingga ia menyebut penghuni surga berasal dari Indonesia.

"Jadi di surga paling banyak orang Indonesia karena yang mengucap lailahaillallah masuk surga karena yang banyak mengucapkan orang Indonesia. Insya Allah penduduk surga orang banyak orang Indonesia," ujarnya.

Namun, Wapres mengingatkan, untuk menuju Surga Allah SWT ada prosesnya. "Cuman ada yang langsung dan tidak langsung bedanya begitu. Kalau yang tidak langsung dipanggang dulu di neraka. Kalau langsung mari kita ikuti ajaran-ajarannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah nya juga," katanya.

"Nanti bisa langsung? Langsung Insya Allah,"katanya.

Halaman:
1 2
      
