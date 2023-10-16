Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengasuh Ponpes Nurul Muhsinin TGH Daud Muhsin Doakan Ganjar Bangun Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |06:46 WIB
Pengasuh Ponpes Nurul Muhsinin TGH Daud Muhsin Doakan Ganjar Bangun Indonesia
Ganjar Pranowo (Ist)
LOMBOK TENGAH - Sambutan hangat diberikan Pengasuh Ponpes Nurul Muhsinin, Kabupaten Lombok Tengah, kepada bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Ganjar didoakan dapat membangun Indonesia.

"Bersama Bapak Ganjar Pranowo membangun Indonesia. Membangun insan yang sejahtera, " kata Pengasuh Ponpes Nurul Muhsinin TGH Daud Muhsin, Minggu (15/10/2023) malam.

Kedatangan Ganjar bersama Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar for Presiden (TPN GP) TGB HM Zainul Majdi disebut juga merupakan simbol kekuatan. Pasalnya, TGB juga dinilai berhasil memimpin NTB selama dua periode.

"D isini juga ada Bapak Tuan Guru Bajang, ini akan semakin mempermudah jalan Pak Ganjar, " ucapnya.

Ulama sepuh ini pada kesempatan tersebut pun langsung menanyakan kesiapan Ganjar membangun insan amanah dan sejahtera di Indonesia.

"Insya Allah," jawab Ganjar mantap.

Usai sambutan dari pengasuh ponpes, tanya jawab hadirin pun diberikan kepada Ganjar. Di antaranya datang dari Nursin. Warga Kuta Mandalika ini menanyakan perhatian khusus Ganjar kepada guru di pondok pesantren. Ia juga menanyakan bagaimana perhatian terhadap stunting.

"Perhatian jangan hanya untuk masyarakat kota. Kami yang ada di pelosok ini harus diperhatikan Pak," katanya.

