Ketika Soeharto Jadi Juru Damai antara jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution

JAKARTA – Cerita ketika Soeharto jadi juru damai antara Jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution. Hal ini terungkap saat Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Soebandrio, menerbitkan memoar berjudul 'Kesaksianku Tentang G30S' pada tahun 2000 lalu.

BACA JUGA: Lini Masa Kekuasaan Soeharto hingga 16 Oktober 1990

Dalam memoar itu menuliskan ada kisah ketika Soeharto jadi juru damai antara Jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution.

Soebandrio mengungkapkan, rekam jejak Soeharto saat berada di divisi Diponegoro. Soeharto saat itu menjalin hubungan dengan pengusaha Tionghoa, Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Menurut Soebandrio, orang-orang ini menjalankan usaha penyelundupan berbagai barang. Kabar tersebut sampai ke telinga banyak orang hingga didengar oleh Jenderal Ahmad Yani.

Mendengar Soeharto melakukan ini, kabarnya Jenderal Ahmad Yani sangat marah. Menurut Soebandrio, dalam satu kejadian, Ahmad Yani menempeleng Soeharto.

BACA JUGA: Menguak Pertemuan Soeharto dengan Istri Cantik Soekarno Ratna Sari Dewi di Lapangan Golf

Menurut Ahmad Yani, dalam pernyataan Soebandrio, Soeharto diyakini telah mempermalukan Korps Angkatan Darat (AD).