Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Soeharto Jadi Juru Damai antara jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:04 WIB
Ketika Soeharto Jadi Juru Damai antara jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution
Soeharto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Cerita ketika Soeharto jadi juru damai antara Jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution. Hal ini terungkap saat Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Soebandrio, menerbitkan memoar berjudul 'Kesaksianku Tentang G30S' pada tahun 2000 lalu.

Dalam memoar itu menuliskan ada kisah ketika Soeharto jadi juru damai antara Jenderal Ahmad Yani dengan AH Nasution.

Soebandrio mengungkapkan, rekam jejak Soeharto saat berada di divisi Diponegoro. Soeharto saat itu menjalin hubungan dengan pengusaha Tionghoa, Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Menurut Soebandrio, orang-orang ini menjalankan usaha penyelundupan berbagai barang. Kabar tersebut sampai ke telinga banyak orang hingga didengar oleh Jenderal Ahmad Yani.

Mendengar Soeharto melakukan ini, kabarnya Jenderal Ahmad Yani sangat marah. Menurut Soebandrio, dalam satu kejadian, Ahmad Yani menempeleng Soeharto.

Menurut Ahmad Yani, dalam pernyataan Soebandrio, Soeharto diyakini telah mempermalukan Korps Angkatan Darat (AD).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/337/3145900/soeharto_ap-6ETR_large.jpg
Kisah Pahit Soeharto Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/337/3126679/soeharto-1PHp_large.jpg
Jejak Soeharto Tiadakan Open House Lebaran saat Ekonomi Terpuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033355/kisah-pak-harto-berikan-bantuan-100-ribu-ton-beras-untuk-bencana-kelaparan-afrika-dJcB8YB9mB.jpg
Kisah Pak Harto Berikan Bantuan 100 Ribu Ton Beras untuk Bencana Kelaparan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032702/mengenal-sosok-jenderal-yang-berani-panggil-soeharto-monyet-1gIbhUVQEN.jpeg
Mengenal Sosok Jenderal yang Berani Panggil Soeharto Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/337/3023803/5-media-massa-yang-diberedel-oleh-soeharto-di-era-represif-orde-baru-BxhBn604OC.jpg
5 Media Massa yang Diberedel oleh Soeharto di Era Represif Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018688/geser-soekarno-kisah-awal-soeharto-naik-tahta-jadi-presiden-3qKzNUC5Ci.jpg
Geser Soekarno, Kisah Awal Soeharto Naik Tahta Jadi Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement