Dampak Bibit Siklon Tropis 99W, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terhadap hujan lebat dan gelombang laut tinggi di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini merupakan dampak tidak langsung dari adanya Bibit Siklon Tropis 99W.

Sebelumnya, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta telah mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 99W di Laut China Selatan sebelah timur Vietnam.

Bibit Siklon ini membawa dampak tidak langsung yang mempengaruhi cuaca di sebagian wilayah Indonesia.

“Bibit Siklon Tropis 99W terpantau berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam, dengan kecepatan angin maksimum 15 knots dan tekanan udara minimum sebesar 1012.0 mb bergerak ke arah Barat Laut,” demikian pernyataan BMKG lewat laman media sosial resminya, dikutip pada Senin (16/10/2023).

BMKG mengatakan potensi Bibit Siklon 99W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah.