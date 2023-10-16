Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mundur dari Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto: Jaga Netralitas Lembaga!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:39 WIB
JAKARTA - Andi Widjajanto memberikan alasan dirinya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi sendiri sebelumnya telah bergabung Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP).

Andi Widjajanto mengatakan, pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas, dan ia ingin lebih fokus bekerja TPN GP.

"Pagi tadi saya sudah pamitan di Lemhannas, mundur sebagai Gubernur Lemhannas. Langkah ini harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas," kata Andi Widjajanto melalui pesan singkat, Senin (16/10/2023).

Andi menjelaskan, surat formal pengunduran diri ke Presiden akan disampaikan saat dirinya sudah resmi didaftarkan sebagai anggota Tim TPN Ganjar Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Surat formal pengunduran diri ke Presiden akan saya sampaikan saat sudah resmi didaftarkan ke KPU,”tutup Andi Widjajanto.

1 2
      
