Andi Widjajanto Segera Kirim Surat Pengunduran Diri ke Jokowi





JAKARTA - Andi Widjajanto akan berfokus pada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden. Sehingga, Sebelumnya Andi telah menyatakan resmi mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Andi Widjajanto mengatakan, sikapnya kali ini, adalah bagian dari menjaga netralitas di tubuh Lemhannas.

"Harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas," ujar Andi saat dikonfirmasi MPI, Senin (16/10/2023).

Meski telah menyatakan sikap mundur, kata Andi, namun dirinya juga akan segera mengirim surat resmi pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Surat formal pengunduran diri ke Presiden akan saya sampaikan saat sudah resmi didaftarkan ke KPU," imbuhnya.

Adapun, Andi, sendiri sudah berpamitan kepada mitra kerjanya di lingkungan Lemhanas pada Senin (16/10) pagi.

"Saya tadi sudah berpamitan di Lemhannas, mundur sebagai Gubernur,"tutup Andi Widjajanto.