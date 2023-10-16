Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies-Cak Imin Bakal Daftar pada 19 Oktober 2023, KPU Sudah Terima Suratnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:02 WIB
Anies-Cak Imin Bakal Daftar pada 19 Oktober 2023, KPU Sudah Terima Suratnya
Anies-Cak Imin daftar ke KPU pada 19 Oktober 2023 (Foto: Sindonews)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mendaftarkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil Presiden yang diusung pada 19 Oktober 2023.

Hal itu berdasar surat pemberitahuan yang diterima KPU pada Sabtu 14 Oktober 2023.

“Pada hari Sabtu sore, kami telah menerima surat pemberitahan rencana pendaftaran partai koalisi dari partai NasDem, PKB dan PKS,” ucap Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).

Idham menjelaskan, Koalisi Perubahan akan mendaftarkan nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada hari pertama pendaftaran.

Koalisi yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini akan datang pada pukul 08.00 WIB.

“Berencana akan mendaftaran Capres dan Cawapresnya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam delapan pagi sampai selesai,” ungkapnya.

Anies-Cak Imin KPU Pilpres 2024
