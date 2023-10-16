Apel Hari Santri 2023: Presiden Jokowi Inspektur Apel, Menag Gus Yaqut Komandan

JAKARTA - Apel Hari Santri Nasional 2023 akan dilaksanakan pada Ahad 22 Oktober 2023 di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur, mulai pukul 07.00 WIB. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Inspektur Upacara Apel Hari Santri.

Sementara bertindak sebagai Komandan Apel adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Adapun pembacaan resolusi Jihad akan dibacakan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan pembacaan doa oleh Rais Aam PBNU KH Mifthul Ahyar.

"Jadi Inspektur Apel hari santri langsung oleh Presiden Jokowi, Komandan Apel Gus Men (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas). Resolusi Jihad oleh Gus Yahya (Ketum PBNU) dan doa oleh Rais Aam (KH Miftachul Akhyar," kata Gus Ipul kepada wartawan, Senin 16 Oktober 2023.

Kepastian soal susunan unsur kekengkapan apel HSN (Hari Santri Nasional) 2023, disampaikan Gus Ipul usai memimpin rapat perkembangan kesiapan rangkaian peringatam HSN 2023. Ikut dalam rapat ini para Ketua PWNU se Indonesia, para pengurus 15 badan otonom (banom) NU dan 18 pengurus lembaga NU.

Selain belasan ribu peserta apel di Tugu Pahlawan, sebagai Ketua Pengarah Panitia HSN PBNU, Gus Ipul mengimbau, agar semua PWNU menggelar apel di wilayah masing-masing. Dari laporan para pengurus PWNU, dapat diyakini mayoritas kantor gubernur akan menjadi lokasi penyelenggaraan apel terakhir bagi Presiden Jokowi ini.

Sebagai tuan rumah, PWNU Jawa Timur menargetkan pengiriman sekitar 250 ribu santri yang akan mengikuti apel di cabang masing-masing. "Dengan begitu, maka seluruh wilayan dan cabang NU akan mengirim kurang lebih satu juga orang mengikuri apel HSN tahun 2023 ini. Terima kasih, para kiai pengurus PW dan PCNU," ujar Gus Ipul.

Apel yang merupakan rangkaian puncak Hari Santri Nasional 2023 ini diperkirakan akan dihadiri tak kurang dari 15 ribu orang. Selain para santri dan warga masyarakat, beberapa tokoh juga akan diundang untuk hadir. Antara lain Wakil Presiden, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara tetangga, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan TNI hingga tokoh-tokoh masyarakat.

Pada Tahun 2023 ini, peringatan Hari Santri 2023 mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Kementerian Agama sudah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan Hari Santri 2023.

Panduan peringatan Hari Santri 2023 ini termuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama RI Nomor SE 10 Tahun 2023 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023. SE ini ditandatangani oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 11 Oktober 2023.

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, pesantren, santri, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Santri 2023.