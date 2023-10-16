Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU 19-25 Oktober, Wajib Bawa Dokumen Visi Misi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:14 WIB
Pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU 19-25 Oktober, Wajib Bawa Dokumen Visi Misi
KPU umumkan waktu pendaftaran capres dan cawapres (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuka sejak Kamis, 19 Oktober 2023. Masa pendaftaran ini akan berlangsung selama satu pekan hingga 25 Oktober 2023.

“Pada dasarnya untuk jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu akan dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dijadwalkan mulai tanggal 19-25 Oktober 2023,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).

Hasyim menjelaskan,pendaftaran akan dilakukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memenuhi syarat. Pendaftaran akan langsung dilakukan di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. 

Setiap harinya pendaftaran akan dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB. Namun, khusus hari terakhir atau pada 25 Oktober 2023 pendaftaran akan ditutup hingga pukul 23.59 WIB.

“Nanti selanjutkan akan dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun dan juga dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani,” tuturnya.

