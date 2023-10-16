Maklumat Juanda 2023: Hukum Nyata-Nyata Digunakan sebagai Alat Kekuasaan!

Maklumat Juanda 2023 mengkritisi hukum saat ini digunakan sebagai alat kekuasaan (Foto : MPI)

JAKARTA - Sekira 200 warga dari berbagai kalangan menyampaikan maklumat terhadap situasi politik dan kepemimpinan nasional. Dalam pernyataannya, para maklumat menyoroti perilaku elite politik dalam proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.

Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid, mengatakan banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat.

“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki dari pada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” kata Usman saat pembacaan Maklumat Juanda 2023, di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Di sisi lain, menurut salah satu inisiator Maklumat, Sulistyowati Irianto, saat ini hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan.

“Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggenggkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilege, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” kata Sulistyowati yang juga sebagai Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia.

Para penyampai Maklumat menggarisbawahi pula soal praktik politik dinasti yang diteruskan oleh Presiden. Presiden, kata dia, pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.