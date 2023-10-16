Ganjar Pranowo, Bacapres yang Paling Paham Persoalan di Desa

JAKARTA - Ganjar Pranowo merupakan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang paling memahami berbagai persoalan di tingkat desa. Semasa dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah juga suksss membangun desa.

Demikian dikatakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing dalam keterangannya, dikutip Senin (16/10/2023).

Emrus menegaskan, pembangunan suatu negara memang seharusnya dimulai dari membangun mikro, yakni dari keluarga baru kemudian desa. Untuk itu, ia setuju dengan Bacapres yang didukung Partai Perindo itu.

"Saya sangat setuju Ganjar Pranowo membangun dari desa. Kalau desa sudah terbangun, otomatis camat pasti sejahtera, provinsi pasti sejahtera, dan negara pasti sejahtera," kata Emrus.

Ganjar Pranowo, menurut Emrus, sosok yang memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, saat dirinya sepuluh tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah telah membangun 2.300 desa mandiri energi. Kemudian, membangkitkan 818 desa wisata dan menginisiasi 29 desa anti korupsi.

Menurut Emrus, catatan tersebut tidak terlihat pada Bacapres lainnya, baik Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan maupun Anies Baswedan yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Dalam membangun desa harus diiringi dengan mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM). Bukan hanya sekadar berorientasi pada ekonomi. Ia pun menyarankan Ganjar agar dalam visi misinya turut menyertakan peningkatan kualitas pendidikan di desa.

"Pendidikan di desa tidak boleh hanya sampai SD. Pendidikan di desa itu harus diarahkan pada skill tertentu SMK tertentu yang sesuai dengan keunggulan desanya," ujarnya.

"Semisal desa itu perlu pengawetan ikan, maka SMK pengawetan ikan dengan kualitas yang bagus perlu dibangun. Sehingga desa-desa ini mempunyai kemampuan ekspor di bidang keunggulan desanya," imbuhnya.