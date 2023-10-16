Peringatkan Kader PDIP, Megawati: Jangan Melirik-lirik Lagi untuk Pindah Partai

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya selalu konsisten dalam meneguhkan sikap politiknya. Dia turut menyinggung sikap Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno yang selalu memperjuangkan apapun, termasuk kemerdekaan Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam pidato politik dalam rapat internal diikuti ratusan kader PDIP dan disiarkan secara daring, Senin (16/10/2023). Kegiatan ini dalam rangka meresmikan 27 gedung kantor partai, sejumlah bangunan historis baru seperti rumah sakit, jalan, dan patung Bung Karno.

“Ibu meminta kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedication of life-nya,” kata Megawati yang dikutip dari tayangan Youtube resmi PDIP.

Presiden kelima RI itu kemudian mengingatkan bagaimana Bung Karno setia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Padahal, ia dipenjara dalam proses tersebut.

"Jadi, bayangkan, umur 16 beliau sudah keluar masuk penjara, di Banceuy, Sukamiskin, dan juga untuk Indonesia merdeka beliau tidak pernah surut semangat juangnya, lalu dengan penuh gelora beliau menyampaikan gugatannya melalui pengadilan yang disebut Indonesia menggugat," ujarnya.

"Kalian harus baca, lho. Supaya mengerti mengapa kalian mau menjadi PDI perjuangan. Semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai,” tutur dia melanjutkan.