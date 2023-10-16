Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Beserta Rombongan Tiba di Beijing

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:22 WIB
Presiden Jokowi Beserta Rombongan Tiba di Beijing
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan mendarat di Beijing Capital International Airport, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekira pukul 16.10 waktu setempat, pada Senin, 16 Oktober 2023.

Presiden Jokowi dan rombongan menempuh penerbangan selama tujuh jam, Pesawat Garuda Indonesia GIA-1. Tiba di Beijing Capital Internasional Airport, Presiden disambut oleh Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen Mar. Benny P. Nadeak masing-masing beserta istri.

Dari pihak RRT juga tampak menyambut kehadiran Presiden dan Ibu Iriana yaitu Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan RRT Ni Hong.

Selain itu, terlihat juga perwakilan pelajar RRT yang memberikan karangan bunga kepada Presiden dan Ibu Iriana di bawah tangga pesawat. Setelahnya, barisan penyambut yang mengenakan pakaian merah secara meriah menyambut dan mengiringi Presiden serta Ibu Iriana menuju kendaraan.

Dari bandara, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan ke China World Hotel untuk menghadiri Indonesia-China Business Forum.

Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sudah terlebih dahulu tiba di Beijing. Selain itu, turut menyambut juga DCM KBRI Beijing Parulian George Andreas Silalahi beserta istri dan sejumlah masyarakat Indonesia yang meramaikan ketibaan Presiden dan Ibu Iriana di hotel tersebut.

(Arief Setyadi )

      
