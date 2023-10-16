Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kreatif! Anak Muda di Pati Lukis 7 Presiden Pakai Nama-Nama Desa di Indonesia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:34 WIB
Kreatif! Anak Muda di Pati Lukis 7 Presiden Pakai Nama-Nama Desa di Indonesia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini
Okezone updates/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Kreativitas seorang anak muda di pati, Jawa Tengah, sungguh tak diragukan lagi. Dia mampu melukis wajah tujuh presiden dengan tulisan nama desa di Indonesia. Wah kreatif yaa.

Namanya Andre Andika Putra, asal Desa Pegandan, Kecamatan Margerojo, Pati, Jawa Tengah. Lelaki berusia 20 tahun ini, mampu melukis wajah tujuh presiden dengan 43 ribu nama desa di seluruh Indonesia.

 BACA JUGA:

Andre melukis dengan menggunakan tujuh kertas nilon warna putih dengan teknik typografi dan teknik infra red untuk membentuk satu wajah presiden. Dengan menggunakan bollpoint, dia tulis satu persatu nama desa.

Wajah presiden yang dia lukis mulai dari Presiden Soekaro hingga Joko Widodo. Dia menggunakan nama desa lantaran mewakili wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan lukisan kurang lebih 2 tahun lamanya.

 BACA JUGA:

Lukisan ini, akan lebih terlihat lebih jelas dengan menggunakan aplikasi di smartphone dan ternyata lukisan ini pun telah berhasil memecahkan rekor dunia oleh Museum Rekor Indonesia pada september lalu.

Sementyara itu, pertunjukkan musik jazz yang tergolong unik digelar di Banyumas, Jawa Tengah. Pertunjukan jazz tersebut digelar di tengah hutan lereng Gunung Slamet ini meniadakan batas antar penonton serta artisnya.

Pagelaran musik jazz ini digelar di Wanawisata Baturaden, tepatnya di tengah hutan pinus lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Pagelaran ini dibuka dengan pertunjukan kolaborasi musik jazz dengan tarian lengger topeng yang menjadikan tarian ini bertambah eksotik.

Acara pagelaran musik jazz ini digemari berbagai kalangan mulai dari anak muda hingga orang tua. Mereka mengaku senang dengan menikmati sensasi menonton musik jazz di pegunungan yang merupakan hal baru. Acara ini merupakan pagelaran yang ke-3 setelah Jazz Gunung Bromo dan Jazz Gunung Ijen.

Halaman:
1 2
      
