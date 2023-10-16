Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dinilai Tak Miliki Fungsi Legislasi, TPN Ganjar: Putusan MK Tak Otomatis Jadi Hukum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:42 WIB
Dinilai Tak Miliki Fungsi Legislasi, TPN Ganjar: Putusan MK Tak Otomatis Jadi Hukum
TPN Ganjar Presiden sebut MK tak punya fungsi legislasi/Foto: Jonathan Simanjuntak
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden. TPN menilai putusan itu tidak serta merta menjadi hukum.

Juru Bicara TPN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menilai MK tidak memiliki fungsi legislasi. Oleh sebabnya putusan itu tidak menjadi hukum.

 BACA JUGA:

“Apa yang diputus Mahkamah Konstitusi walaupun dia bersifat final dan binding tidak memiliki fungsi legislasi. Jadi MK adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi. Maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum,” kata Chico di Media Centre TPN Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Chico menilai DPR dan Pemerintah harus terlebih dahulu merevisi UU Pemilu. Artinya, baru kemudian klausul pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa menjadi hukum.

 BACA JUGA:

“DPR dan bersama Pemerintah harus melakukan revisi UU Pemilu Presiden terlebih dahulu dengan memasukkan klausul pernah atau sedang menjabat kepala daerah," katanya.

Menurut Chico, sebelum UU Pemilu diubah, siapa pun yang dimaksud dengan “sedang atau pernah menjadi kepala daerah” selama usia belum mencapai 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU.

