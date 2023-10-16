Gempa M3,3 Guncang Wilayah Tojo Una-Una Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Senin (16/10/2023) sekira pukul 20.55 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.67 Lintang Selatan - 121.55 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 16-Oct-2023 20:55:41WIB, Lok:0.67LS, 121.55BT (47 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)