HOME NEWS NASIONAL

Hasto Bakal Ajak Gibran Ngobrol-Ngobrol Pekan Ini: Bertukar Pikiran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:16 WIB
Hasto Bakal Ajak Gibran Ngobrol-Ngobrol Pekan Ini: Bertukar Pikiran
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (foto: dok MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengajak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bertemu pada Rabu (18/10) mendatang. Hasto menyebut ajakan itu untuk mengobrol dan bertukar pikiran.

"Saya ada video tentang perjuangan yang bagus, saya kirim ke mas Gibran dan saya komunikasi mas Gibran hari Rabu sekiranya ada di Jakarta kita ngobrol-ngobrol," kata Hasto di Media Centre Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Hasto menyebut, pertemuan itu akan berlangsung di Kantor PDIP. Ia tidak secara rinci apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu, menurutnya pertemuan itu hanya akan bertukar pikiran terkait berbagai aspek.

"Di kantor Partai (PDIP), biar kita bisa tukar pikiran terkait tentang berbagai aspek," tutur dia.

Politikus PDIP itu membantah bahwa pertemuan itu merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun boleh maju dalam kontestasi Pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ia pun menegaskan pertemuan itu hanya merupakan komunikasi rutin.

"Ini ada atau tidak ada putusan MK, kami selalu menjalin komunikasi, mbak Puan sering bertemu dengan Mas Gibran, yang terakhir juga bertemu mas Kaesang," ungkapnya.

(Awaludin)

      
