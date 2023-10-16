Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, Polisi Amankan Puluhan Remaja di Sawangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |02:53 WIB
Diduga Hendak Tawuran, Polisi Amankan Puluhan Remaja di Sawangan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan puluhan remaja dari dua kelompok berbeda lengkap dengan barang bukti senjata tajam jenis celurit hingga stik golf di Jalan Raya Sawangan dekat Gerbang Tol (GT) Depok-Antasari (Desari), Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (15/10/2023) pagi.

"Sekira pukul 04.00 WIB Tim Perintis Presisi Polres mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa remaja yang diamankan di pintu Tol Sawangan/Desari, sampai TKP benar saja ada 8 remaja beserta 1 celurit dan stik golf kami pun membawa mereka untuk menepi ke tempat lebih aman," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi.

"Kemudian dilakukan interogasi dan penelusuran di sekitar lokasi ditemukan kembali 1 gobang dan 4 teman lainya yang bersembunyi di sebuah gang, tidak sampai di situ kami lakukan kembali penyisiran dan pemeriksaan anak anak yang berkumpul di sekitar lokasi, saat masuk ke dalam gang yang tidak jauh dari lokasi kami temukan dan amankan 11 remaja lagi ketika di lakukan interogasi kami dapat mengamankan senjata tajam dari tempat yang berbeda sebanyak 6 sajam," tambahnya.

Lungit menjelaskan saat dikumpulkan puluhan remaja yang diamankan mengaku berbeda kelompok dan tidak mengenal satu sama lain.

"Mereka pun kami kumpulan menjadi satu dan ternyata mereka dari kelompok yang berbeda yaitu dari kelompok basbot.family dan potlot12 yang tidak saling mengenal," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement