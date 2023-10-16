Diduga Hendak Tawuran, Polisi Amankan Puluhan Remaja di Sawangan

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan puluhan remaja dari dua kelompok berbeda lengkap dengan barang bukti senjata tajam jenis celurit hingga stik golf di Jalan Raya Sawangan dekat Gerbang Tol (GT) Depok-Antasari (Desari), Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (15/10/2023) pagi.

"Sekira pukul 04.00 WIB Tim Perintis Presisi Polres mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa remaja yang diamankan di pintu Tol Sawangan/Desari, sampai TKP benar saja ada 8 remaja beserta 1 celurit dan stik golf kami pun membawa mereka untuk menepi ke tempat lebih aman," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi.

"Kemudian dilakukan interogasi dan penelusuran di sekitar lokasi ditemukan kembali 1 gobang dan 4 teman lainya yang bersembunyi di sebuah gang, tidak sampai di situ kami lakukan kembali penyisiran dan pemeriksaan anak anak yang berkumpul di sekitar lokasi, saat masuk ke dalam gang yang tidak jauh dari lokasi kami temukan dan amankan 11 remaja lagi ketika di lakukan interogasi kami dapat mengamankan senjata tajam dari tempat yang berbeda sebanyak 6 sajam," tambahnya.

Lungit menjelaskan saat dikumpulkan puluhan remaja yang diamankan mengaku berbeda kelompok dan tidak mengenal satu sama lain.

"Mereka pun kami kumpulan menjadi satu dan ternyata mereka dari kelompok yang berbeda yaitu dari kelompok basbot.family dan potlot12 yang tidak saling mengenal," ucapnya.