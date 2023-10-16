Polisi: Rekayasa Lalin di MK saat Sidang Putusan Batas Usia Cawapres Bersifat Situasional

JAKARTA - Sebanyak 1.992 personel gabungan bakal dikerahakn untuk mengamankan kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan membacakan putusan dari sidang gugatan soal batas usia capres-cawapres pada hari ini, Senin (16/10/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa sebanyak 1.992 personel tersebut merupakan gabungan dari elemen TNI, Polri, dan Pemprov DKI.

"Personel yang melaksanakan pengamanan sejumlah 1.992 personel gabungan baik Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Pusat dan TNI serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Trunoyudo kepada wartawan, Minggu 15 Oktober 2023.

Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian akan memastikan pengamanan gedung MK saat dilakukan pembacaan putusan MK agar berjalan lancar. Pihaknya juga mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban.