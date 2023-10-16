Bengkel Mobil di Bekasi Terbakar Akibat korsleting Listrik

BEKASI - Bengkel mobik yang terletak di Jalan Hambali II, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar pada Minggu (15/10/2023). Akibat kebakaran itu kerugian ditaksir hinga Rp 200 juta.

Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

"Kerugian sekitar Rp200 juta, luas yang terbakar sekitar 200 meter persegi," ucap Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto dalam keterangan, Senin (16/10/2023).

Ia menceritakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.31 WIB. Diduga api berasal dari korsleting listrik, yang selanjutnya merembet ke bahan yang mudah terbakar.

"Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menyambar ke bahan yang berminyak dan bahan yg mudah terbakar sehingga menyebabkan api membesar," katanya.