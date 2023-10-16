Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |09:41 WIB
Jelang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
Jalan Medan Merdeka Barat ditutup jelang putusan MK soal batas usia capres-cawapres. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat dari arah depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, ditutup pihak kepolisian pada Senin (16/10/2023) pagi. Penutupan tersebut sebagai bentuk antisipasi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah elemen massa jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review (JR) batas usia capres-cawapres pada pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pengamatan MNC Portal di lokasi depan Pos Kepolisian Istana Kepresidenan Jakarta terlihat barikade berwarna oranye dipasang untuk mengalihkan kendaraan yang hendak melintas ke Jalan Medan Merdeka Barat.

Kendaraan sepeda motor dan mobil yang melintas kemudian dialihkan ke Jalan Abdul Muis yang mengarah ke Tanah Abang maupun ke Jalan MH Thamrin.

Meskipun sudah ditutup, tampak sejumlah kendaraan bermotor hendak mencoba melawan arah di barikade yang sedikit longgar di depan kantor atau Gedung PT Berdikari (Persero).

Hingga berita ini dibuat, akses jalan masih ditutup untuk mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat.

Sejumlah massa aksi tampak mulai muncul dari arah patung kuda Arjuna Wiwaha. Sedangkan tampak sejumlah massa mengenakan pakaian putih dan celana coklat krem hendak bergerak ke arah depan Gedung MK mengenakan sepeda motor dan berjalan kaki. Namun mereka kemudian membubarkan diri bergerak ke arah Jalan Abdul Muis.

Halaman:
1 2
      
