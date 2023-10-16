Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Massa Demo di Patung Kuda

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |11:06 WIB
Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Massa Demo di Patung Kuda
Demo di Patung Kuda, jelang putusan batas usia capres-cawapres. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Ratusan simpatisan membanjiri kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2023). Mereka memadati kawasan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya terkait sidang Mahkamah Kontitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan simpatisan tersebut tampak terlihat senada dengan menggunakan baju berwarna putih. Mereka berasal dari kalangan remaja hingga orangtua.

Dalam aksinya, salah seorang orator aksi di atas mobil komando terus menggelorakan semangat. Ia yakin semakin muda usia capres-cawapres, semakin besar peluang partisipasi masyarakat.

"Kita akan menjadi saksi sejarah. Semua bisa menjadi presiden dan wakil presiden," ujar salah seorang orator.

Di sisi lain, dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut, Jalan Merdeka Barat menuju Istana diblokade beton hingga kawat berduri.

Alhasil, baik pengendara dari Jalan MH Thamrin maupun ratusan aksi massa tak mampu merengsek masuk ke kawasan Istana.

Di satu sisi, massa aksi dikomandoi orator terus meneriakkan agar MK mengabulkan batas usia minimal 35 tahun bagi capres-cawapres.

Halaman:
1 2
      
