Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Massa Demo di Patung Kuda

JAKARTA - Ratusan simpatisan membanjiri kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2023). Mereka memadati kawasan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya terkait sidang Mahkamah Kontitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan simpatisan tersebut tampak terlihat senada dengan menggunakan baju berwarna putih. Mereka berasal dari kalangan remaja hingga orangtua.

Dalam aksinya, salah seorang orator aksi di atas mobil komando terus menggelorakan semangat. Ia yakin semakin muda usia capres-cawapres, semakin besar peluang partisipasi masyarakat.

"Kita akan menjadi saksi sejarah. Semua bisa menjadi presiden dan wakil presiden," ujar salah seorang orator.

Di sisi lain, dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut, Jalan Merdeka Barat menuju Istana diblokade beton hingga kawat berduri.

Alhasil, baik pengendara dari Jalan MH Thamrin maupun ratusan aksi massa tak mampu merengsek masuk ke kawasan Istana.

Di satu sisi, massa aksi dikomandoi orator terus meneriakkan agar MK mengabulkan batas usia minimal 35 tahun bagi capres-cawapres.