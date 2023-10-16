Diduga Hendak Tawuran, 24 Remaja Bersenjata Tajam Diamankan Polisi

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan puluhan remaja dari dua kelompok berbeda lengkap dengan barang bukti senjata tajam (sajam) jenis celurit hingga stik golf di Jalan Raya Sawangan dekat Gerbang Tol (GT) Depok-Antasari (Desari), Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (15/10/2023).

"Jadi totalnya ada 24 remaja yang kita amankan dan 10 barang bukti 8 senjata tajam 1 stick golf dan 1 gagang alat pel," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2023).

Lungit menjelaskan kronologis penangkapan berawal tim perintis mendapat laporan masyarakat terdapat sejumlah remaja yang diamankan di Pintu Tol Sawangan atau Desari.

"Sampai TKP benar saja ada 9 remaja beserta 1 celurit dan stik golf kami pun membawa mereka untuk menepi ke tempat lebih aman, kemudian dilakukan interogasi dan penelusuran di sekitar lokasi di temukan Kembali 1 gobang dan 4 teman lainya yang bersembunyi di sebuah gang," ujarnya.

"Tidak sampai disitu kami lakukan kembali penyisiran dan pemeriksaan anak anak yang berkumpul di sekitar lokasi, saat masuk ke dalam gang yang tidak jauh dari lokasi kami temukan dan amankan 11 remaja lagi ketika di lakukan interogasi kami dapat mengamankan senjata tajam dari tempat yang berbeda sebanyak 6 sajam," tambahnya.

Lebih lanjut, Lungit mengungkap bahwa kedua kelompok yang diamankan berbeda dan tak saling kenal. Diduga hendak tawuran itu berhasil digagalkan dan digelandang ke Mapolsek Pancoran Mas.