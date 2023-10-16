Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 24 Remaja Bersenjata Tajam Diamankan Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |16:09 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 24 Remaja Bersenjata Tajam Diamankan Polisi
Remaja hendak tawuran diamankan polisi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan puluhan remaja dari dua kelompok berbeda lengkap dengan barang bukti senjata tajam (sajam) jenis celurit hingga stik golf di Jalan Raya Sawangan dekat Gerbang Tol (GT) Depok-Antasari (Desari), Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (15/10/2023).

"Jadi totalnya ada 24 remaja yang kita amankan dan 10 barang bukti 8 senjata tajam 1 stick golf dan 1 gagang alat pel," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2023).

 BACA JUGA:

Lungit menjelaskan kronologis penangkapan berawal tim perintis mendapat laporan masyarakat terdapat sejumlah remaja yang diamankan di Pintu Tol Sawangan atau Desari.

"Sampai TKP benar saja ada 9 remaja beserta 1 celurit dan stik golf kami pun membawa mereka untuk menepi ke tempat lebih aman, kemudian dilakukan interogasi dan penelusuran di sekitar lokasi di temukan Kembali 1 gobang dan 4 teman lainya yang bersembunyi di sebuah gang," ujarnya.

 BACA JUGA:

"Tidak sampai disitu kami lakukan kembali penyisiran dan pemeriksaan anak anak yang berkumpul di sekitar lokasi, saat masuk ke dalam gang yang tidak jauh dari lokasi kami temukan dan amankan 11 remaja lagi ketika di lakukan interogasi kami dapat mengamankan senjata tajam dari tempat yang berbeda sebanyak 6 sajam," tambahnya.

Lebih lanjut, Lungit mengungkap bahwa kedua kelompok yang diamankan berbeda dan tak saling kenal. Diduga hendak tawuran itu berhasil digagalkan dan digelandang ke Mapolsek Pancoran Mas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement