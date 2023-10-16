Dukung Percepatan Digitalisasi, Diskominfo Tangsel Kolaborasi dengan Lebak

TANGERANG SELATAN - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siap berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak. Itu dilakukan guna tercapainya percepatan program digitalisasi bagi pelayanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel Tb. Asep Nurdin usai menerima laporan dari hasil kunjungan kerja tiga Kepala Bidang Diskomimfo Tangsel ke DiskominfoSP Kabupaten Lebak, pada Jumat lalu.

"Ini tindak lanjut dari perjanjian kerja sama secara global yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak," ucapnya, Senin (16/10/2023).

Kata Tb. Asep, Diskominfo Tangsel sangat siap untuk bersinergi, terutama soal aplikasi yang sudah banyak diterapkan di Tangsel.

"Seperti misalnya di Tangerang Selatan ada beberapa inovasi misalnya terkait persuratan digital kita punya Sisumaker, untuk penandatangan digital mandiri kita punya privat CA dengan nama Aurograf, kita juga punya inovasi untuk RT RW bahkan saat ini kita memiliki inovasi privat 5G yang dikembangkan secara mandiri oleh Kominfo tangsel," tambahnya.

Termasuk inovasi-inovasi lain yang bisa dikolaborasikan dengan DiskominfoSP Lebak. Dia juga yakin banyak inovasi yang telah dikembangkan DiskominfoSP lebak yang bisa disinergikan.

BACA JUGA: Menguak Alasan Kenapa Ibunda Soekarno Tak Pernah Sekalipun Injakkan Kaki di Istana Negara

Sebab itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang DiskominfoSP Kabupaten Lebak untuk membahas detail teknis implementasi kerja sama.

"Dengan kolaborasi ini, kami berkeyakinan bahwa digitalisasi dapat dengan cepat tercapai dan tentunya akan jauh lebih efisien dan lebih efektif," katanya.