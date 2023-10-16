Terekam CCTV Maling Bobol Gerai Es Krim di Bogor, Pelaku Ternyata Masih ABG

BOGOR - Gerai es krim dan minuman di wilayah Jalan Pahlahwan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dibobol maling. Pelaku sudah berhasil ditangkap polisi yang rupanya masih di bawah umur.

Dalam video rekaman CCTV yang beredar, tampak pelaku datang seorang diri ke gerai yang sudah tutup. Pelaku tetlihat memanjat tembok dan mencoba untuk menutup kamera CCTV di gerai tersebut.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Disabilitas Tuna Wicara Pelaku Pencurian Rp 34 Juta di Resto Mie Gacoan

Selanjutnya, pelaku sedang berusaha membobol rolling dor gerai dan berhasil masuk ke dalam. Di dalam, aksi pelaku kembali terekam CCTV sedang mengacak-ngacak meja kasir dan mengambil barang.

Dalan rekaman CCTV, diketahui aksi pencurian gerai es krim dan minuman itu diketahui terjadi sekirsa pukul 00.30 WIB pada Sabtu 14 Oktober 2023.

"Maling berhasil menggondol 1 unit handphone toko dan uang tunai sebesar Rp 1 juta," tulis keterangan video, Senin (16/10/2023).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila membenarkan adanya aksi pencurian dalam video beredar. Pelaku sudah berhasil ditangkap polisi di wilayah Pandeglang, Banten.

"Sudah tertangkap untuk pelaku curat Mixue," kata Rizka dikonfirmasi.