Polisi Tembak 5 Pelaku Perampokan Bersenjata di Pasar Minggu

JAKARTA - Polisi menciduk 5 orang pelaku perampokan di kawasan Jakarta Selatan berinisial HIS, ATP, JS, S, dan MN. Spesialis perampokan itu diciduk polisi saat tengah melakukan aksi perampokannya di kawasan Jakarta Timur, hanya saja pelaku melawan hingga membuat polisi terpaksa menembak kaki para pelaku.

"Kami melaksanakan kegiatan secara terukur karena ada perlawanan dari pelaku dan membahayakan. Karena (pelaku) menggunakan senjata api dan dikhawatirkan mereka akan melukai terhadap personil yang dilakukan penangkapan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, pelaku diciduk polisi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu, 11 Oktober 2023 kemarin saat melakukan aksi rampoknya pula. Di situ, polisi membuntuti pelaku yang telah diketahui identitas dan keberadaanya hingga akhirnya para pelaku malah merampok sebuah perusahaan hingga menyekap sekurity di tempat rampokannya itu.