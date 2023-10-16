Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya Dipukuli 2 Orang saat Sedang Tidur Bersama Isrtrinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |17:01 WIB
Pria Paruh Baya Dipukuli 2 Orang saat Sedang Tidur Bersama Isrtrinya
Pria paruh baya dipukuli 2 orang saat sedang tidur (Foto: Okezaone.com)
A
A
A

 

BOGOR - Pria paruh baya berusia 51 tahun mengalami luka-luka usai dipukuli oleh orang tidak dikenal di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan mencari pelaku.

"Unit Reskrim Polsek Cileungsi bersama Satreskrim Polres Bogor telah melaksanakan olah TKP dan saat ini sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut," kata Kapolsek Cileungsi AKP Yohannes Redhoi Sigiro, Senin (16/10/2023).

Sementara itu, Panit Reskrim Polsek Cileungsi Ipda Hendrik mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini tadi. Ketika itu, korban sedang tidur dalam kamar di rumahnya bersama sang istri.

"Dia (korban) lagi tidur sama istrinya langsung dipukulin sama dua orang masuk ke rumah dipukulin 2 orang," ujar Hendrik, kepada wartawan.

Warga yang mengetahui aksi tersebut berusaha mengejar kedua pelaku. Namun, keduanya berhasil melarikan diri dari kejaran warga sekitar.

"Dua-duanya (pelaku) kabur gak ada yang ketangkep sama warga," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Dianiaya Pemukulan Penganiayaan
