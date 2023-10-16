Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Ekstrem, Relawan Ganjar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Bekasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:02 WIB
Relawan Ganjar menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Bekasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEKASI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas warung Tegal (Kowarteg) Indonesia menggelar cek kesehatan gratis bagi warga di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 15 Oktober 2023, sore.

Koordinator Daerah (Korda) Kowarteg Kota Bekasi, Lina Rofiana mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membantu masyarakat mencegah penyakit yang dipicu kondisi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.

"Hari ini, Kowarteg Indonesia mengadakan cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Bekasi. Untuk, mendeteksi dini supaya warga tahu kesehatan dirinya. Di antaranya, ada cek kolesterol dan cek tekanan darah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/10/2023).

Kowarteg Indonesia menggelar kegiatan tersebut di tengah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Alasannya, agar warga mudah mengakses lokasi cek kesehatan gratis itu sehingga tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya transportasi dari rumah ke lokasi kegiatan.

"Alhamdulillah respons masyarakat sangat antusias sekali karena mereka juga ingin tahu kesehatan tubuhnya. Akhirnya, mereka juga sangat tertarik untuk cek kolesterol, cek darah juga," ujar Lina.

Menurutnya, antusiasme peserta juga menunjukkan dukungan mereka terhadap bakal calon presiden 2024-2029 Ganjar Pranowo yang turut diperkenalkan para sukarelawan Kowarteg Indonesia pada kesempatan itu.

Lina memastikan jajarannya akan terus menggelar kegiatan positif dan bermanfaat sambil terus menyosialisasikan Ganjar kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

"Dukungan (untuk) Pak Ganjar, kita akan selalu mengadakan kegiatan positif, akan terus berbagi, dan akan terus mendukung Pak Ganjar hingga nanti. Semoga Pak Ganjar bisa menjadi Presiden 2024," katanya

Sementara itu, salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas, Desi Ayu Awaliah menjelaskan cek kesehatan warga pada kegiatan kali ini mencakup pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol.

