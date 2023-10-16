Kualitas Udara Memburuk, Ribuan Mangrove Ditanam di Kepulauan Seribu

JAKARTA- Kualitas udara di wilayah Jabodetabek serta sejumlah kota di Tanah Air menjadi sorotan masyarakat pada beberapa waktu terakhir.

Masyarakat perlu waspada serta melakukan sejumlah upaya untuk menangkal dampak buruk polusi terhadap kesehatan. Karena, polusi udara merupakan salah satu pemicu peningkatan radikal bebas.

Secara global, pencemaran udara menjadi penyebab kematian keempat terbesar di dunia. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan iklim dan pemanasan yang berpotensi meningkatkan alergen di masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan alergi atopik seperti rinitis alergi (AR) dan asma.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komunitas Lestari Mangrove and Nature (LEVA) menanam 1.000 bibit pohon mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini diharapkan secara jangka panjang dapat mengurangi masalah kesehatan masyarakat akibat ketidaksetaraan kualitas udara, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Founder LEVA, Nathasi Fadhlin, mengatakan, polusi udara merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Oleh sebab itu, kami mengapresiasi aksi nyata sejumlah pihal dalam mengurangi polusi udara di Jakarta sekaligus mendorong perbaikan lingkungan secara berkelanjutan melalui penanaman 1.000 pohon mangrove ini,” ujarnya, Senin (16/10/2023).

Dia berharap adanya aksi nyata ini turut menginspirasi para pemangku kepentingan lainnya untuk bergotong-royong mengatasi polusi udara dengan menanam pohon mangrove.

Diketahui, hutan mangrove dapat mengurangi tingkat erosi tanah, mengatur salinitas air, dan menjadi habitat bagi ekosistem laut. Adapun jenis mangrove yang ditanam dalam kegiatan ini adalah Rhizophora Stylosa, jenis mangrove pionir yang tumbuh di pantai Pulau Pramuka dengan menggunakan teknik tumpukan.

“Dengan terus menjaga keberlanjutan lingkungan maka akan menciptakan dampak positif bagi kualitas kesehatan masyarakat hingga ke generasi selanjutnya,” tutup Nathasi.