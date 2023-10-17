Gempa M3,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,0 mengguncang wilayah Nagan Raya, Aceh pada Selasa (17/10/2023) sekira pukul 00.09 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.55 Lintang Utara - 96.47 Bujur Timur. Jika dilihat dari peta BMKG, pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Mag:3.0, 17-Oct-2023 00:09:31WIB, Lok:4.55LU, 96.47BT (39 km TimurLaut KAB-NAGANRAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Hingga saat ini belum adanya laporan terkait kerusakan dalam peristiwa gempa tersebut.

(Awaludin)