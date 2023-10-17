Wakil Ketua TPN Ganjar Presiden, Jenderal (Purn) Andika: Kita Tampilkan Politik Jujur Apa Adanya

JAKARTA - Eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyampaikan strategi kampanye politik dalam upaya pemenangan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo dalam pemilu presiden 2024 mendatang.

Andika mengatakan, dalam tim pemenangan nasional (TPN) yang memfokuskan perempuan, Generasi Z dan Milenial, harus didekati dengan politik kejujuran yang apa adanya.

Wakil Ketua TPN Ganjar Presiden tersebut, mengungkapkan, gerakan politik yang mengkampanyekan kejujuran tersebut sangat efektif bagi generasi pemilih pemula dan milenial. Baginya, sikap dan sosok Ganjar yang menampilkan kehidupan normal selayaknya pria biasa, justru mudah diterima anak muda kekinian.

"Kita kini berusaha tampilkan (kampanye) yang apa adanya, karena ini menjadi preferensi pemilih milenial dan Gen Z. Mereka ini generasi yang menyukai kejujuran, tidak suka basa-basi dan open minded," ungkap Andika dalam podcast aksi nyata Perindo, Senin (16/10/2023).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun menjelaskan politik kejujuran ini pun juga bukan dimaksudkan untuk mengkhususkan hanya kepada pemilih pemula dan Milenial. Ia mengatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimana saja, sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat manapun.

"Kita menyadari segmentasi pemilih tertentu yang menjadi penting, seperti Milenial dan Gen Z, untuk itu dengan bersikap apa adanya bisa dijadikan efektif. Karena jangkauannya tidak hanya pada anak muda saja, tapi semua kalangan," kata Andika.

Andika mengatakan, dalam gerak politik elektoral ke depan, dia mengatakan Ganjar akan menampilkan sikap yang normal dan tidak dibuat-buat.

"Jadi menurut saya, Mas Ganjar ini just be himself dan normal saja, itu bisa merebut hati Gen Z dan Millenial," tutur Andika.