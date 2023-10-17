Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kedua di RRT, Presiden Jokowi akan Lakukan Sejumlah Pertemuan Bilateral

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |06:52 WIB
Hari Kedua di RRT, Presiden Jokowi akan Lakukan Sejumlah Pertemuan Bilateral
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral pada kunjungan hari keduanya di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Selasa, 17 Oktober 2023.

Mengawali agendanya, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Premier Li Qiang di Diaoyutai State Guest House.

Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Tiananmen Square untuk melakukan kegiatan peletakan karangan bunga atau _flower tribute_ di Monumen Pahlawan Rakyat. Presiden Jokowi kemudian akan menuju China World Hotel untuk kemudian menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Selanjutnya, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RRT Xi Jinping. Pertemuan yang digelar di Great Hall of the People tersebut akan didahului dengan upacara penyambutan resmi.

Pada malam harinya, Presiden beserta Ibu Iriana Joko Widodo akan menghadiri acara jamuan makan malam para pemimpin yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation. Acara tersebut juga akan digelar di Great Hall of the People.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan kembali bermalam di Beijing untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya esok hari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179871//menkeu_purbaya-oveJ_large.jpeg
Jokowi Ungkap Whoosh Bukan Sekadar Laba, Purbaya: Ada Betulnya Juga Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179681//ajudan_jokowi_kompol_syarif_terjengkang_saat_dampingi_wawancara-APup_large.png
Terpukau Lihat Wajah Jokowi Kinclong saat Wawancara, Ajudan Malah Kejengkang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179665//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-Ebqa_large.jpg
Jokowi Ogah Pindah ke Rumah Pensiun Colomadu: Rumah Kecil Pun Bikin Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement