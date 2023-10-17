Hari Kedua di RRT, Presiden Jokowi akan Lakukan Sejumlah Pertemuan Bilateral

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral pada kunjungan hari keduanya di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Selasa, 17 Oktober 2023.

Mengawali agendanya, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Premier Li Qiang di Diaoyutai State Guest House.

Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Tiananmen Square untuk melakukan kegiatan peletakan karangan bunga atau _flower tribute_ di Monumen Pahlawan Rakyat. Presiden Jokowi kemudian akan menuju China World Hotel untuk kemudian menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Selanjutnya, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RRT Xi Jinping. Pertemuan yang digelar di Great Hall of the People tersebut akan didahului dengan upacara penyambutan resmi.

Pada malam harinya, Presiden beserta Ibu Iriana Joko Widodo akan menghadiri acara jamuan makan malam para pemimpin yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation. Acara tersebut juga akan digelar di Great Hall of the People.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan kembali bermalam di Beijing untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya esok hari.

(Khafid Mardiyansyah)