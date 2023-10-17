Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Polisi Periksa Pejabat Kementan dan Eks Wakil Pimpinan KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |06:57 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Polisi Periksa Pejabat Kementan dan Eks Wakil Pimpinan KPK
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK saat ini masih diselidiki oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Hari ini, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan untuk memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian.

“(Memeriksa) tiga orang saksi dari pejabat eselon 1 lingkungan Kementan RI dan dua orang saksi dari para ajudan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI,” kata Ade Safri melalui pesan singkat, Selasa (17/10/2023).

Selain pejabat dan ajudan di lingkungan Kementan RI, Ade Safri menyebut pihaknya juga menjadwalkan untuk meminta keterangan dari mantan Wakil Ketua KPK.

“Satu orang saksi dari eks Wakil Ketua KPK RI periode tahun 2015-2019,” jelasnya.

Kendati demikian, Ade Safri tidak menjelaskan secara rinci terkait nama dari saksi yang akan dimintai keterangan hari ini.

Halaman:
1 2
      
