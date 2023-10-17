Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pagi Hari, Gempa Bumi Guncang Donggala Sulawesi Tengah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:12 WIB
Pagi Hari, Gempa Bumi Guncang Donggala Sulawesi Tengah
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 3,7 yang mengguncang kawasan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (17/10/2023) pukul 06.41 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 115 (Km) dari Barat Laut Donggala, Sulawesi Tengah. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 25 KM.

"#Gempa Mag:3.7, 17-Oct-2023 06:41:50WIB, Lok:0.54LU, 119.45BT (115 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:25 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Selasa (17/10/2023).

BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Donggala, Sulawesi Tengah diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
