HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo soal Peluang Gandeng Gibran: Selama Janur Belum Melengkung, Semua Masih Mungkin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:24 WIB
Ganjar Pranowo soal Peluang Gandeng Gibran: Selama Janur Belum Melengkung, Semua Masih Mungkin
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan batasan umur calon presiden dan wakil presiden beserta dengan persyaratan pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Menanggapi putusan tersebut, Calon Presiden Ganjar Pranowo berpesan kepada semua pihak untuk menghormati putusan tersebut. Di samping juga menghormati sikap maupun hak politik siapapun.

"Yang penting semua menghormati keputusan dan kita akan menghormati sikap maupun hak politik siapapun,"tutur dia saat berkunjung ke kediaman Butet Kertaredjasa, Senin (16/10/2023) malam.

Ganjar sendiri belum mengumumkan siapa yang bakal mendampinginya dalam kontestasi 2024 mendatang. Ketika diminta membocorkan siapa nama tersebut, Ganjar menandaskan tidak perlu dibocorkan.

"Ndak usah bocoran nanti pas waktunya pasti akan diumumkan," tambahnya

Soal peluang Gibran Rakabuming mendampinginya, Ganjar menandaskan itu mungkin saja bisa terjadi. Sebab dalam politik itu, ketika janurnya belum melengkung semua itu bisa terjadi apapun. Semua berpeluang mendampinginya termasuk Gibran.

"Semuanya berpeluang mendampingi," tegas Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
